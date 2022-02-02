В Чехии зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся COVID-19

Медики выявили во вторник в Чехии 57 195 случаев заражения коронавирусом — это максимальное число, зафиксированное за сутки за время пандемии. Об этом сообщили в среду ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

«В республике во вторник зарегистрировано 57 195 случаев заражения коронавирусом — максимальное количество за день за все время пандемии, — отметили в Минздраве. — Данный показатель почти в два раза превысил число инфицированных, выявленное в стране во вторник на прошлой неделе».

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Предыдущий максимум был зарегистрирован в республике 26 января и составил 54 692 случая заражения.