Антирекорд: В Грузии за сутки заболели 26 320 человек, скончались — 44

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 26 320 – это абсолютный антирекорд с начала пандемии в стране.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 226 444 случаев заражения.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 9 555 человек, а с начала пандемии – 1 030 065. Скончались 15 060 (+44 за сутки).