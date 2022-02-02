США разрешат России проверить наличие крылатых ракет на базах НАТО

Вашингтон предложил России обсудить возможность инспекции баз НАТО в Румынии и Польше на предмет наличия крылатых ракет. Отмечается, что это станет возможным в случае аналогичных шагов со стороны Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о многоцелевых крылатых ракетах «Томагавк». США готовы дать возможность убедиться, что эти ракеты не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше.

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По мнению американской стороны, на такое предложение Россия должна предоставить аналогичную информацию об определенных военных базах на своей территории.

Ранее румынское радио сообщало, что США и Румыния предложили России проводить взаимные инспекции на предмет размещения баллистических ракет.