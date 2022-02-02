ВВС Турции начали воздушную операцию «Зимний орел» против курдских боевиков

ВВС Турции провели воздушную операцию “Зимний орел” (Kış Kartalı) против террористов PKK/KCK/YPG в районах Дерик, Синджар и Караджак, используемых в качестве баз на севере Ирака и Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

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Согласно сообщению, нанесены удары по убежищам, схронам, пещерам, туннелям, складам боеприпасов, используемым террористами, а также по так называемым штабам и тренировочным лагерям боевиков.

Операция “Зимний орел” начата в соответствии с нормами международного права, статьей 51 Устава ООН, предусматривающей неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в рамках осуществления права на самооборону, и резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом, добавили в ведомстве.