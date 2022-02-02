В Казахстане исчез из изолятора криминальный авторитет Арман Дикий, подозреваемый в организации беспорядков

Подозреваемый в организации массовых беспорядков в Казахстане криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, более известный как Арман Дикий, исчез из изолятора. Об этом заявили его адвокаты, сообщает «Sputnik Казахстан».

«Они не знают, куда и зачем этапирован их подзащитный», — говорится в сообщении.

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Последний раз защитники общались с Джумагельдиевым накануне днем. По их словам, он собирался давать показания.

Правоохранители также не знают об исчезновении обвиняемого.