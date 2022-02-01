76-летний аристократ усыновил 27-летнего мужчину

Американец немецкого происхождения Фредерик Принц фон Ангальт, усыновил взрослого сына своего друга, чтобы передать фамилию. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The New York Post.

78-летний Фредерик, наиболее известный как девятый и последний муж кинозвезды Жа Жа Габор, рассказал свою историю в документальном сериале «Взрослые, усыновившие взрослых». В нем он признался, что ищет наследника, в том числе, и в соцсетях.

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«Я сделал это на телевидении с целью показать одиноким людям, что они не обязаны оставаться в одиночестве. Вы можете сделать приемным ребенком взрослого, который будет помогать вам», – отметил аристократ.

На данный момент принц фон Ангальт, проживающий в Лос-Анджелесе, уже нашел наследника. Им стал сын его друга, 27-летний Кевин Фойхт. Молодой человек родился в Германии и учился в университете в Санта-Барбаре.

«Я приезжал в Лос-Анджелес на выходные. Мой отец – друг Фредерика, и он предлагал оставаться в его доме. Мы с Фредериком договорились, что если я буду помогать по дому, готовить, работать с ним за компьютером, следить за тем, чтобы счета оплачивались, а некоторые удалось уменьшить, я могу оставаться», – уточнил Фойхт.

Как уверяет Принц фон Ангальт, родители его приемного сына были не против усыновления. У Кевина есть старшая сестра, которая сможет о них позаботиться.

Отметим, что Фредерика также усыновили во взрослом возрасте. Его звали Ганс Лихтенберг, пока в 36 лет он не стал приемным сыном изгнанной из семьи немецкой принцессы Марии Августы Ангальтской.

В обмен на титул, который помог Фредерику «открыть многие двери» и жениться на известной актрисе, он перечислял деньги на содержание своей приемной матери.

Принц фон Ангальт утверждает, что получил наследство после смерти Габор и намерен оставить его Кевину.

Он также не скрывает, что неоднократно продавал свой титул и рыцарские звания. В одном из интервью Фредерик признался, что заработал на таких сделках более десяти миллионов долларов.