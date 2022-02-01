Генсек ВТО: Турция сохранит позицию мирового лидера в туризме

Турция в ближайшие десятилетия сохранит за собой позицию мирового лидера в туризме.

Такой прогноз озвучил генсек Всемирной туристической организации (ВТО) ООН Зураб Пололикашвили, комментируя ситуацию с восстановлением глобального туризма после пандемии в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу».

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По его словам, грядущее лето будет иметь особое значение для восстановления мировой индустрии туризма.

Пололикашвили напомнил, что ущерб мировой туриндустрии, где занято более 100 млн человек, за последние два года пандемии составил 4 трлн долларов.

«Пандемия войдет в историю как один из самых сложных периодов для индустрии туризма. В туристической индустрии по-прежнему много неопределенностей и открытых вопросов», — продолжил глава организации.

Глава всемирной организации напомнил, что в 2019 году мировой турпоток составил рекордные 1,5 млрд человек, но 2020 год из-за пандемии стал «катастрофическим» для туристической индустрии, было зафиксировано 85-процентное сокращение турпотока.

«Хотя в 2021 году турпоток вырос на 4 процента, это лето очень важно для того, чтобы увидеть перспективы индустрии туризма и ощутить возможность быстрого восстановления», — подчеркнул генсек ВТО.

Далее Пололикашвили привлек внимание к огромному туристическому потенциалу Турции.

«Турция остается мировым лидером в сфере туризма. Как для гражданина Грузии, для меня Турция — соседняя страна, с которой нас связывает многовековая дружба. У меня там очень много друзей. Но, если говорить чисто о туризме, Турция в последние 20-30 лет продемонстрировала лидерство на мировом уровне в сфере туризма», — отметил собеседник агентства.

По его словам, инвестиции влиятельных турецких компаний, в том числе флагмана гражданской авиации Turkish Airlines за последние два-три десятилетия составили миллионы долларов.

«Это большое достижение для любой страны, где бы она ни была расположена. Я лично вижу, что у Турции очень большое будущее в данной отрасли. Существует много сфер для реинвестирования в Турцию», — продолжил Пололикашвили.

Глава ВТО указал на значимость природного и культурного богатства Турции с точки зрения возможностей в сфере туризма.

«Уверен, что Турция и впредь останется мировым лидером в сфере туризма. Стамбул сегодня является одним из крупнейших авиаузлов в мире. Воздушная гавань продолжает расти, расширяя сеть полетов, что создает большие возможности для страны», — сказал он.

Также Пололикашвили привлек внимание к мегамероприятиям, организуемым в Турции в последние годы.

«И, конечно же, если добавить к этому безопасность, гостеприимство, культуру и развивающееся образование, можно предположить, что страну ждет великое будущее», — сказал генсек организации.

Он выразил уверенность, что рост туризма в Турции будет продолжаться в ближайшие 20-50 лет.

«В сфере туризма в Турции очень серьезная занятость, существует потенциал еще больше увеличить эту цифру. Хочу поздравить турецкое правительство с этим. Знаю, что лично президент Эрдоган и его команда придают большое значение туризму», — добавил глава ВТО.