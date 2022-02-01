Израильские силовики задержали десятки палестинцев

Израильские силовики задержали 35 палестинцев в ходе рейдов в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан.

По данным местных источников, большинство задержаний произведено в районе лагеря беженцев «Эмари» в городе Рамалла, пишет «Анадолу».

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Задержания стали частью повседневной жизни палестинцев на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.

Часть задержанных, в том числе женщины и дети, сутками содержатся в изоляторах без предъявления обвинений.