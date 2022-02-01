Украинские спецслужбы пресекли деятельность десятков шпионов

По итогам 2021 года в Украине было разоблачено свыше 80 вражеских агентов и шпионов. Об этом сообщается на сайте СБУ во вторник, 1 февраля.

«В ходе следственно-оперативных действий СБУ обезвредила ряд вражеских агентурных сетей. По заданию своих «кураторов» злоумышленники проводили разведывательно-подрывную деятельность против государственной безопасности Украины», – говорится в сообщении.

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Указано, что досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции о консульских сношениях. В частности, инициирован досрочный отзыв 16 дипломатов, а одному – сокращен срок аккредитации.

Также разоблачены более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. По данным следствия, они входили в состав вражеских подразделений, активно участвовавших в обстрелах позиций украинских войск на Донбассе.

Более 20 агентов российских спецслужб задержаны при подготовке и попытках совершения диверсий для дестабилизации внутриполитической обстановки в Украине.

Всего за прошлый год начато более 130 уголовных производств за государственную измену, шпионаж и терроризм.