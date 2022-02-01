Турция не хочет войны между Россией и Украиной, заявил Эрдоган

Мы не хотим такой войны между Россией и Украиной, о которой все время говорят. Это плохой знак для региона…

Турция, являясь страной — членом НАТО, не хочет войны между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне, передает ТАСС.

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«У меня будет визит в Украину, где пройдет заседание стратегического совета высокого уровня. Потом к нам приедет господин [президент России Владимир] Путин, — утверждает турецкий президент. — Конечно, наша проблема заключается в том, чтобы решить эту ситуацию между Украиной и Россией. Мы не хотим такой войны между Россией и Украиной, о которой все время говорят. Это плохой знак для региона. Мы как страна НАТО не хотим этого, мы этого не приемлем… С точки зрения внешней политики наша цель заключается не в том, чтобы нажить больше врагов, а в том, чтобы завести друзей. До сегодняшнего дня мы всегда стремились подружиться, будь то с Россией, с Украиной, с Ираном, особенно с европейскими странами, — заявил Эрдоган. — Конечно, с Россией отношения не были такими дружескими, как это происходит в наш период (правления Эрдогана). Что важнее, мы достигли серьезного объема торговли за этот период.