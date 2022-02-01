Вторжение в Украину станет поражением для Путина, считает Джонсон

Вторжение РФ в Украину станет поражением для российского президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. Это было бы и военной катастрофой как для России, так и для мира. Потенциальное вторжение было бы поражением Путина, который говорит, что заботится об интересах украинского народа», — сказал Джонсон, которого цитирует «Корреспондент».

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При этом он пообещал применить санкции в отношении агрессора в случае вторжения в соседнее государство. Причем санкции будут применены практически моментально — «в ту самую минуту, как только нога российского солдата пересечет границу».

Владимир Зеленский подчеркнул, что любые санкции действенны до вторжения, а не после.

«Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию РФ. Здесь мое мнение известно: любые меры действенны «до», а не «после». Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее британское решение», — заявил Зеленский.

Он также рассказал, что Британия поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет.

Премьер Британии же заявил, что Украина получит дополнительно 88 млн фунтов (почти 119 млн долларов) — для защиты страны от российского влияния.