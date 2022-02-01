Путин: Решение в связи с ответами США и НАТО будет найдено

По словам Владимира Путина, создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя.

Об этом во вторник, 1 февраля, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Его слова приводит издание «Вести».

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«Надо найти способ обеспечить безопасность и РФ, и Украины, и ЕС, если вдумчиво подойти к нашим предложениям», — указал российский лидер, добавив, что решение в связи с ответами США и НАТО будет найдено, но пока не готов сказать, в каком виде.