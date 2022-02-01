Путин пригрозил войной

Вступление Украины в НАТО создает военные угрозы для Крыма. Об этом во вторник, 1 февраля, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, это в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс», — сказал российский лидер, слова которого приводит издание «Известия».

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«Представим, что Украина — страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — сказал глава государства.

