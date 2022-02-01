Орбан не видит смысла в антироссийских санкциях

Санкции Запада против России неприемлемы, они не достигают цели, заявил венгерский премьер-министр Виктор Обран после встречи в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.

«Российская экономика в результате санкций очень хорошо выстояла… Она намного сильнее, чем об этом принято думать на Западе», — сказал Орбан (цитата по RT).

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Но отметил, что политика санкций нанесла Венгрии намного больший вред, чем самой России.

«Россия построила импортозамещение в таких областях, в которые мы ранее поставляли свой товар. То есть мы потеряли рынок. Россию заставили развиваться таким образом», — сказал он, подчеркнув, что политика санкций оказывает противоположное воздействие.

