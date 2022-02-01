Путин недоволен тем, что США и НАТО игнорируют озабоченности России

Российский президент Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России по безопасности.

Об этом он сказал по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

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«Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы», — сообщил президент России, слова которого приводит RT.

По словам Путина, «уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».

Президент России добавил, что Москва не увидела адекватного учёта трёх её ключевых требований. Речь идёт о недопущении расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи России, а также возврата военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Европе к состоянию 1997 года.

