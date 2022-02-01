Орбан заявил, что его визит в Россию носит «миротворческий характер»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал свой визит в Москву как миротворческий. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

«Несмотря на расстояние, я очень доволен тем, что мы так долго и так подробно смогли обсудить с вами все актуальные вопросы. Мы с вами уже сотрудничаем 13 лет. А сегодня уже встречаемся в 12-й раз. Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел развязать конфликт с Россией», — отметил Орбан (цитата по «Лайфу»).

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Он также сообщил, что прошлый год стал наиболее плодотворным с точки зрения сотрудничества Венгрии с Россией.

«Хоть прошлый год и оказался трудным из-за пандемии, тем не менее он был самым успешным для отношений наших государств, потому что с помощью нашего сотрудничества мы смогли решить крупные проблемы и преодолеть трудности», — указал премьер.