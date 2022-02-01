Диалог Путин-Орбан продлился 5 часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, длившиеся почти пять часов, завершены.

Помимо двустороннего сотрудничества лидеры хотели обсудить вопросы безопасности, отмечает РИА Новости.

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Путин в начале протокольной части встречи сообщил, что намерен проинформировать Орбана об идее гарантий безопасности и как развивается процесс.

Со своей стороны премьер Венгрии назвал свой визит миссией мира, отметив, что ни одна европейская страна не хочет войны и выступает за мирное решение проблем.