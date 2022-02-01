Акар исключил угрозу для третьих стран из-за усиления армий Азербайджана и Турции

«Усиление Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции не является угрозой для других стран».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

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«Мы продолжаем работу по развитию наших Вооруженных сил, защите наших стран и нации. Мы также очень рады развитию наших армий день ото дня. Все видят, что Азербайджан и Турция делают все возможное для мира и спокойствия на Кавказе”, — отметил министр национальной обороны Турции (цитата по Report).