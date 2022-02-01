Хулуси Акар заявил, что предстоит проделать большую работу в Карабахе

«На нынешнем этапе предстоит проделать большую работу в Карабахе. От сельского хозяйства до животноводства, от промышленности до дорог ведутся интенсивные работы и строительство».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

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«Мы также обсудили, как добиться прогресса путем взаимных переговоров, его влияние на оборону и безопасность», — отметил Акар, слова которого приводит «Репорт».