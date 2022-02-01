Лавров по итогам диалога с Блинкеном недоволен позицией США

США в вопросах гарантий безопасности предпочитают концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов, заявил Лавров, слова которого приводит ТАСС. Реакция США на требование РФ добросовестно выполнять договоренности о неделимости безопасности негативная.

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РФ будет настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства. Лавров заявил, что США по недоразумению сообщили о полученном ответе РФ на их предложения в сфере безопасности.

