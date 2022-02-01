Состоялся разговор между Блинкеном и Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели обещанный ранее телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп США.

Отмечается, что в ходе переговоров Блинкен заявил о готовности Соединенных Штатов продолжить контакты с Россией в сфере безопасности.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил сегодня с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в развитие письменного ответа США на российские предложения в области безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен [мнениями] с РФ по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», — говорится в сообщении Госдепа.

Кроме того, госсекретарь США в ходе беседы призвал Россию к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.