Глава бюро ВОЗ: Волна заражений омикрон-штаммом будет мощной, но короткой

Волна заражений омикрон-штаммом будет мощной, но короткой. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«РФ — это одна из стран, где «омикрон» сейчас активно распространяется, поэтому, несомненно, пока еще рано расслабляться. Рекомендации такие же, как и для других стран, столкнувшихся с этой ситуацией, — это пять стабилизаторов пандемии, — сказал он.

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«Номер один — вакцинация, номер два — бустерная вакцинация или ревакцинация, номер три — маски, которые я также продолжаю носить, номер четыре — проветривание, особенно школьных классов, потому что мы должны делать все возможное, чтобы школы оставались открытыми, и номер пять — правительства должны повышать уровень доступности лечения. Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет — защита уязвимых групп населения», — добавил Клюге.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 82 регионах РФ.