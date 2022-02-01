Турецкий парламент утвердит Шушинскую декларацию

Великое национальное собрание Турции утвердит Шушинскую декларацию.

В повестку заседания парламента включен законопроект «Об утверждении Шушинской декларации «О союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией», пишет АПА.

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Отметим, один пунктов декларации гласит, что в случае наличия угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности границ одной из стран, «стороны окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН».