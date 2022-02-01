Брейвика не выпустили на свободу

Суд отказал норвежскому праворадикалу Андерсу Брейвику, отбывающему наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, в условно-досрочном освобождении. Об этом говорится в решении Окружного суда Телемарка, опубликованном во вторник, пишет ТАСС.

В решении, принятом судом единогласно, указано, что Брейвик не будет освобожден. «Учитывая, что его психиатрические характеристики не поменялись, существует явный риск того, что он вернется к установка, которые привели к терактам 22 июля 2011 года», — говорится в обосновании решения суда.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Процесс об УДО проходил в стенах тюрьмы Шиен, где содержится преступник, с 18 по 20 января. В ходе него судебный психиатр Ранди Русенквист, вызванная в качестве свидетеля прокуратурой, указала, что в случае возможного освобождения Брейвик «выпадет из норвежского общества», что может привести к новому всплеску агрессии.

Сам Брейвик, выступая в суде, возложил вину за совершенные им в июле 2011 года теракты на неонацистскую сеть, которая, как он утверждает, способствовала его радикализации через интернет. По его утверждению, его вина заключается только в том, что он «позволил радикализировать себя».

Прошение о досрочном освобождении террорист подал осенью 2020 года в связи с тем, что в 2021 году истекал минимальный срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору.

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла Социал-демократической рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.