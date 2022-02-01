Посольство в Грузии обнародовало предупреждение о въезде в Азербайджан

Посольство Азербайджана в Грузии обратилось к гражданам Азербайджана и нашим соотечественникам в Грузии.

В обращении содержится просьба информировать посольство о лицах, которые обещают гражданам, желающим посетить Азербайджан и воспользоваться услугами посольства, обеспечить их выезд в Азербайджан путем подделки документов.

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Следует отметить, что в соответствии с соответствующим решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, в настоящее время наряду с гражданами Азербайджанской Республики граждане Грузии могут посетить Азербайджан воздушным путем в следующих случаях:

— иностранцы, у которых один из родителей, брат, сестра, супруг (супруга), ребенок, дед, бабушка или внуки являются гражданами Азербайджанской Республики;

— также члены семей таких пассажиров (муж, жена, родители, дети);

— Иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджанской Республике, также члены семей таких пассажиров (родители, муж, жена или дети до 18 лет).

Правоохранительным органам Грузии будет предоставляться информация о таких лицах, они будут привлекаться к уголовной ответственности в соответствии с законодательством страны.

Контакты посольства:

+995-32-224-30-04 — (городской номер).

+995-577-00-00-38 — (круглосуточная «горячая линия»).

Электронный адрес: [email protected]».