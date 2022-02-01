Начался визит Джонсона в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во вторник в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Интерфакс».

Вылетая в Украину, Джонсон написал на своей странице в Twitter: «Лечу в Киев сегодня, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее разрушить».

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Отметим, что Джонсон в Киеве обсудит с Зеленским вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.

