Борис Джонсон намерен поговорить с Путином по телефону 2 февраля

Британский премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во второй половине дня 2 февраля. Об этом сообщил во вторник официальный представитель главы британского правительства.

Ранее на Даунинг-стрит рассчитывали, что такой разговор состоится 31 января, однако он был перенесен из-за того, что Джонсон несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками, происходившими в его резиденции в разгар коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 году. Накануне Джонсон пообещал, что поговорит с Путиными при первой возможности, вероятной датой называлось 1 февраля.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник сообщил, что на этот день такой разговор не планируется. Песков обратил внимание на то, что Москва не анонсировала телефонную беседу Путина и Джонсона, однако не исключил, что какие-то сроки будут согласованы.

Представитель Даунинг-стрит во вторник отверг звучащую в Великобритании критику Джонсона за недостаточные усилия для разрешения украинского кризиса. Как обратила внимание газета The Daily Telegraph, президент Франции Эмманюэль Макрон дважды говорил с российским лидером за последние дни. Бывший министр иностранных дел королевства Джек Стро назвал Великобританию «объектом насмешек» в мире при нынешнем руководстве.

«Я не думаю, что подсчет количества телефонных звонков обязательно является единственным решающим фактором того, как это определяется», — приводит агентство PA слова официального представителя британского премьера. Он отвечал на вопрос, можно ли считать факт двух телефонных разговоров лидеров Франции и РФ доказательством того, что именно Париж, а не Лондон играет ведущую роль в снижении уровня напряженности вокруг Украины.