Правящая партия Армении выдвинула выступающего за мир с Баку Хачатуряна на пост президента

Правящая партия Армении «Гражданский договор» приняла решение выдвинуть на пост президента страны кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Об этом во вторник сообщил журналистам спикер парламента Ален Симонян, который после отставки Армена Саркисяна начал временно исполнять обязанности главы государства.

«Очень сложно сказать, почему мы выбрали именно кандидатуру Ваагна Хачатуряна. После длительных дискуссий мы решили, что он должен стать президентом. Я сам думаю, что он будет очень хорошо исполнять свои обязанности», — отметил он.

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Напомним, Хачатурян в октябре прошлого года отмечал, что «основы для установления дружбы с Азербайджаном всегда были, имеются и сегодня».