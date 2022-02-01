В Северной Корее показали фильм о «зачахшем» Ким Чен Ыне

В Северной Корее выпустили документальный фильм, посвященный деятельности лидера страны Ким Чен Ына в 2021 году. Внимание на него обратило британское издание Mirror.

Как отмечается, создатели ленты уделили особое внимание слухам относительно проблем политика со здоровьем, которые начали распространяться после его резкого похудения. При этом изменения во внешности северокорейского лидера авторы фильма связали с его усердной работой в год, ставший для КНДР особенно тяжелым из-за пандемии коронавируса и продовольственного кризиса.

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Так, в ленте, в частности, показали момент, как исхудавший Ким Чен Ын с трудом спускается по лестнице в ходе одной из своих поездок. В это время голос за кадром пояснял, что политик полностью зачах, поскольку он сильно страдал и беспокоился, работая над тем, чтобы осуществить мечты своего народа.

Ожидается, что в ближайшие недели Центральное телевидение Кореи (KCTV) неоднократно будет транслировать данный фильм в своем эфире.