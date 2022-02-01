Зеленский анонсировал подписание крупного соглашения с Турцией и создание союза с Британией и Польшей

В ближайшие два дня будет подписано соглашение о свободной торговле с Турцией. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии сессии в Верховной Раде.

Он отметил, что идет подготовка к мощному финансовому сигналу – подписанию соглашения о свободной торговле с Турцией в течение этих двух дней. Он убежден, что договоренность будет достигнута.

Зеленский подчеркнул, что «мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей, мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости».

Ранее стало известно, что Великобритания, Польша и Украина планируют объявить о создании нового формата сотрудничества между государствами. Об этом будет объявлено во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого.