В Киев из США доставили шестую партию вооружения

Грузовой самолет из США доставил в Украину шестую партию вооружения с 22 января. Об этом во вторник сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

«Еще сутки не прошли, а мы выгружаем шестую птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего на сегодня мы получили от США около 500 тонн оборонной техники! И это еще не конец», — написал он в «Твиттере». При этом Резников опубликовал фотографию грузового самолета, а также его содержимое с большим количеством ящиков.

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В понедельник вечером министр сообщил о прибытии в Киев пятого самолета с 84 тоннами боеприпасов различного калибра.

Первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн прибыла в Украину из США 22 января. На следующий день в Киев доставили второй груз — американское оружие весом более 80 тонн. Еще через два дня, 25 января, прибыл третий самолет, с летальным вооружением. Еще 81 тонну боеприпасов разного калибра Киев получил из США 28 января. Отмечалось, что поставки вооружения происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму $200 млн.