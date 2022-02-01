В Грузии отменяют COVID-паспорта

В Грузии отменяют «зеленые паспорта», заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник, передает «Спутник Грузия».

С 1 декабря в Грузии начал действовать так называемый «зеленый паспорт», который также признан ЕС. Без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.

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«С четом быстрого темпа распространения омикрона и слабого течения вируса, а также с учетом мировой практики, совет принял решение упразднить обязательство требовать «зеленый паспорт», – заявил Гибрадзе.

При этом он подчеркнул, что все системы учета выявления COVID-19 остаются в действии.

«Те лица, которым «зеленый паспорт» нужен для путешествия за границей, вновь смогут пользоваться этим механизмом», – пояснил Гибрадзе.