Вагит Алекперов с начала года потерял 280 млн долларов

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 18 миллиардов долларов, то есть на 4,6%.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

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Среди «обедневших» российских миллиардеров пятое место занимает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 280 миллионов долларов — до 22,5 миллиарда.