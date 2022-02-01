Польша закрыла въезд скандальному «другу армян» в Евросоюз

Польша внесла скандального российского депутата Виталия Милонова в санкционные списки: теперь он не сможет попасть на территорию ЕС и стран Шенгенского договора.

Сам Милонов сообщил, что узнал об этом лишь на границе с Финляндией, когда его не впустили в страну.

«Санкции осложнят мою работу в группе дружбы с Финляндией. Но в целом я не расстроен, страны, с которыми у меня особые отношения, не входят в зону шенгена: ЦАР, Армения, Ливан, Мали. Уже 200 лет в Европу не ездил, кроме Финляндии», – отреагировал он.

Напомним, Азербайджан еще в октябре 2020 года внес Виталия Милонова в черный список.

Баку принял данное решение в связи с несогласованным визитом российского парламентария в Карабах. В МИД отмечали, что поступок Милонова не соответствует официальной позиции Российской Федерации в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики.