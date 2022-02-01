Секретарь Совбеза Украины заявил, что выполнение Минских соглашений означает «разрушение страны»

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что выполнение Киевом Минских соглашений означает «разрушение страны».

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«Когда они были подписаны под дулом российского пистолета — а немцы и французы наблюдали — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно.

Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это», — отметил он в интервью агентству AP.

Секретарь СНБО также заверил, что около полумиллиона украинцев уже получили боевой опыт на Донбассе. Еще миллион граждан имеют охотничьи лицензии.