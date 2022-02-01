ВОЗ заявляет, что пандемия привела к созданию тонн новых медицинских отходов

Пандемия коронавируса привела к созданию десятка тысяч тонн новых медотходов, которые могут нанести ущерб здоровью населения. Об этом говорится в глобальном анализе ВОЗ, опубликованном во вторник, 1 февраля.

В период с марта 2020 по ноябрь 2021 года в рамках совместной инициативы Организации объединенных наций (ООН) было закуплено около 87 тысяч тонн масок, большая часть их которых превратилась в отходы.

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Кроме того, всего было поставлено свыше 140 миллионов тестов, которые способны провести 2600 тонн пластиках и 731 тысячу литров химотходов.

Также было создано около 144 тысяч тонн шприцов, упаковок и игл.

В ВОЗ уточнили, что безопасное использование медицинских товаров имеет особую важность в период пандемии, передает РИА Новости.