Польша передаст Украине беспилотники и ЗРК «Гром»

Власти Польши приняли решение передать Украине оборонительное вооружение, среди которого есть противовоздушные снаряды. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала Polsat глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Касаясь планов Польши насчет поставок вооружения на Украину, Солох указал, что не хотел бы сейчас говорить о деталях. «Например, там будут противовоздушные снаряды», — сказал он.

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Польский переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром» (Grom), беспилотные летательные аппараты и боеприпасы входят в список вооружений, которые Польша готова поставить Украине, заявил во вторник на брифинге перед вылетом в Киев премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Отвечая на вопросы журналистов о планируемых поставках, глава польского правительства сообщил, что речь идет «о боеприпасах, «Громах» и о разных типах беспилотников, которые также предназначены для обороны».