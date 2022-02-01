Раскрыто местонахождение дочери Назарбаева

Дочь первого президента Казахстана, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента страны Дарига Назарбаева продолжает находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенного COVID-19, сообщил информационный портал zakon.kz со ссылкой на помощницу депутата.

Семнадцатого января пресс-секретарь Назарбаевой сообщила, что парламентарий будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции до конца января.

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«Сейчас она находится в Нур-Султане и продолжает проходить курс реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции», — цитирует издание во вторник помощницу Назарбаевой.