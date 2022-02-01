Армен Саркисян официально сложил полномочия президента Армении

Спикер парламента Армении Ален Симонян во вторник утром после завершения семидневного срока подписал заявление об отставке президента Армена Саркисяна, которое тот подал 23 января. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте законодательного органа страны.

«Принимая в основу заявление президента республики об отставке и руководствуясь статьей 142 Конституции и требованиями пункта 2 части 1 статьи 147 регламента Национального собрания, считать полномочия президента Республики Армена Саркисяна прекращенными», — говорится в заявлении Симоняна.

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Армен Саркисян в течение недели не отозвал прошение об уходе, теперь его полномочия прекращены официально, сообщается на сайте Национального Собрания Армении.

Исполняющим обязанности главы государства стал спикер парламента Ален Симонян. Теперь у депутатов есть минимум 25 и максимум 35 дней, чтобы выбрать нового президента. Кандидатов на пост могут предложить и власть, и оппозиция: необходимо заручиться четвертью голосов депутатов.