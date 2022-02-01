США начали вывозить семьи своих госслужащих из Беларуси

Государственный департамент США отдал распоряжение членам семей американских государственных служащих в Беларуси покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

«Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», — сообщили в ведомстве.

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Там отметили, что на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» России у границы с Украиной граждане США в Беларуси или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе «непредсказуема».