США получили от России письменный ответ на предложение по деэскалации

США получили от властей России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.

Об этом агентству Associated Press сообщил источник в американской администрации, передает РИА Новости.

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Согласно этим данным, ответ был передан американской стороне в письменной форме.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО.