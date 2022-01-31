В смартфоне Samsung будет отсек для стилуса

Samsung запатентовала смартфон, который складывается втрое и имеет отсек для стилуса S-pen, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Tomsguide.

При складывании смартфона между панелями образуется выемка для стилуса. Таким образом, аксессуар помещается в прорезь, которая образуется при закрытии смартфона. Достать его можно с нижней стороны устройства.

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Отмечается, что стилус не будет выпадать даже при использовании раскрытого телефона, так как он будет дополнительно держаться магнитами.

Эта разработка может быть реализована в рамках серии Samsung Galaxy Z Fold.