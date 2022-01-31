Афганские дети умирают от пневмонии и недоедания

В декабре 2021 года в Афганистане от пневмонии и недоедания умерло 135 детей, сообщает «Анадолу» со ссылкой на фонд «Спасем детей» (Save the Children).

Фонд обеспокоен возможным ростом числа детей, которые погибнут в Афганистане от различных заболеваний, в частности от пневмонии и недоедания.

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Согласно сообщению, более половины семей в Афганистане не могут получить медицинскую помощь в случае необходимости.

В фонде отметили, что система здравоохранения Афганистана рухнула из-за заморозки активов страны за рубежом и прекращения поставок гуманитарной помощи, а это в свою очередь несет смертельные последствия для афганских детей.

Многие медицинские учреждения по всему Афганистану, в частности поликлиники, закрыты из-за неспособности выплачивать заработную плату работникам. Больные дети не могут получить необходимое лечение, так как сталкиваются с закрытыми медучреждениями и пустыми аптеками.

В фонде рассказали, что недоедание является основной причиной роста числа заболеваний среди афганских детей.