«Незыгарь»: Героизация сподвижников фашистов для армян — традиция

Авторитетный российский телеграм-канал «Незыгарь» коснулся темы скандала с показом фильма гитлеровцу Нжде в центре Москвы, передаёт Minval.az.

«Общественность, в частности, «Ветераны России», осудили этот факт и даже обратились в Генеральную прокуратуру с требованием проверить Союз Армян России (САР) на реабилитацию нацизма. Но армянская сторона встала на защиту Нжде. Так, САР назвал продажными ветеранов, которые всего лишь призывали не показывать в столице победившей фашизма страны фильм о сподвижнике нацистов. Но, похоже, героизация сподвижников фашистов для армянской стороны обычная вещь, традиция.

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Они всячески отвергают коллаборционизм Нжде, опровергая конкретный приговор советского суда, где указывается его работа на фашистов.

А как быть с тем фактом, что одна из государственных наград Республики Армения — медаль «Драстамат Канаян»?

Медалью «Драстамат Канаян» награждаются офицеры и прапорщики, сделавшие значительный вклад в деле строительства армии, развитии военно-образовательной системы Армении и в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, военнослужащие, проявившие личную смелость при защите границ Родины во время срочной службы, лица, имеющие значительный вклад в деле становления и укрепления армянской армии.

Кто это такой — Драстамат Канаян? Он — руководитель армянского легиона в составе Вермахта!

То, что в сегодняшней Армении существует медаль имени этого человека, воевавшего против наших дедов, которую вручают в том числе и за заслуги в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения… Это факт говорит о многом!», — подчёркивает сетевое издание.