В ОДКБ озвучили планы по учениям в Центральной Азии

Несколько совместных учений проведут во второй половине текущего года воинские контингенты Организации Договора о коллективной безопасности на территории ряда государств Центральной Азии, сообщил начальник Объединенного штаба (ОШ) ОДКБ Анатолий Сидоров.

«Если говорить про этот — 2022 год, то у нас спланированы практически все мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки на территории государств Центральной Азии — и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане», — приводит «Интерфакс» слова Сидорова.

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По словам военачальника, вряд ли что-то повлияет на эти планы или помешает им.

«Во второй половине года там будут проведены совместные учения», — сказал он.