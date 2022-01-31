В Великобритании арестовали счета близких депутата Фейзиева

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании арестовало £5,6 млн на банковских счетах супруги, сына и племянника азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева. Об этом сообщает Qafqazinfo.

Фейзиев — член парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

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Он также доктор философии, член правления Совета печати и член Союза писателей Азербайджана.