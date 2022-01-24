В НАТО допустили переброску американских войск с запада Европы на восток

Соединенные Штаты рассматривают возможность перемещения в Восточную Европу части своих войск, базирующихся в Западной Европе. Об этом заявил в понедельник агентству Reuters дипломатический источник в НАТО.

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«Речь идет об американских войсках, которые уже находятся в Европе», — приводит агентство слова дипломата. Он добавил, что возможная переброска военнослужащих будет носить постепенный характер и «может произойти в ближайшие недели».

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Источник подтвердил информацию «New York Times» о том, что президент Джо Байден рассматривает возможность переброски американских войск на территории стран-союзников в Прибалтике и Восточной Европе.

Отмечается, что возможность принятия такого решения рассматривается на фоне эскалации напряженности между Украиной и Россией.



