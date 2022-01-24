Войска НАТО пришли в полную боеготовность, альянс направляет истребители и корабли в Восточную Европу из-за России

Североатлантический альянс направляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в понедельник в Брюсселе.

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«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Украине и вокруг нее», — говорится в нем.