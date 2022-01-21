Эстония предоставит Украине противотанковые ракеты Javelin

Министерство обороны Эстонии заявило о намерении предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin, об этом сообщается в сообщении в «Твиттере» Минобороны балтийской республики.

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«Эстония, Латвия и Литва предоставят дополнительную оборонную помощь, чтобы укрепить способность Украины защищать себя. Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, Латвия и Литва предоставят зенитные ракетные комплексы Stinger», — говорится в посте.

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