Вашингтон разрешил поставки Javelin и Stinger в Украину

Администрация США дала разрешение таким балтийским странам-членам НАТО, как Эстония, Латвия и Литва, поставить в Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства, пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Для реэкспорта противотанковых комплексов Javelin и противовоздушных систем Stinger этим трем странам была нужна санкция Соединенных Штатов как производителя и поставщика вооружений.

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Данное решение позволит перечисленным государствам передать Javelin и Stinger украинским ВС.

Администрация также уведомила конгресс о планах отправить в Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине.